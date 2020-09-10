Число жертв пандемии коронавируса в мире превысило 900 тысяч

По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире жертвами пандемии коронавируса стали уже более 900 тыс. человек. Всего заразились почти 27,7 млн, выздоровели – 18,6 млн.

Больше всего умерших в США – 190,7 тыс., в Бразилии – 127,4 тыс., в Индии – порядка 73,9 тыс., в Мексике – порядка 68,5 тыс., в Великобритании – свыше 41,6 тыс., в Италии – порядка 35,6 тыс., во Франции – 30,8 тыс., в Перу – 30,1 тыс., в Испании – 29,6 тыс., в Иране – 22,6 тыс.

В десятке стране с наибольшим числом заболевших находятся США – 6,35 млн, Индия, которая вышла на второе место в мире, – 4,37 млн, Бразилия – 4,16 млн, Россия – свыше 1 млн, Перу – порядка 696,2 тыс., Колумбия – 679,5 тыс., Мексика – 642,8 тыс., ЮАР – 642,4 тыс., Испания – порядка 643,4 тыс., Аргентина – свыше 500 тыс.