В этот раз призывники будут дважды проходить ПЦР-тестирование
Более 17 тыс. казахстанцев призовут в армию этой осенью
ФОТО МИНОБОРОНЫ

Тамара Вааль, Vласть

Более 17 тыс. казахстанцев от 18 до 27 лет будут призваны на срочную воинскую службу в рамках осеннего призыва. При этом, в отличие от весны, новое пополнение будут дважды тестировать на коронавирусную инфекцию, сообщил в четверг в ходе брифинга в службе центральных коммуникаций начальник департамента организационно-мобилизационной работы генерального штаба вооруженных сил РК Сакен Жусипов.

«В период с сентября по декабрь в ряды Вооруженных сил, других войск и воинских формирований Казахстана планируется призвать более 17 тыс. молодых людей в возрасте от 18 до 27 лет», - сообщил Жусипов.

Он сообщил, что медицинские призывные комиссии, созданные местными исполнительными органами, уже приступили к работе. При этом, в отличие от весеннего призыва, осенью несколько изменились правила по недопущению распространения коронавирусной инфекции в Вооруженных силах.

«Минздрав и местные исполнительные органы организуют ПЦР-исследование призывников дважды. На сборных пунктах при призыве и по прибытию уже молодого пополнения в воинских частях. На призывных и сборных пунктах призывники и члены медкомиссий будут, как и в весенний призыв, обеспечиваться медицинскими масками и антибактерицидными средствами. Не менее двух раз в день будет проводиться дезинфекция всех служебных помещений и подсобных помещений, включая раздевалки, столовую и места для ночного отдыха», - проинформировал начальник департамента.

В целом, заверил Жусипов, по поручению министра обороны на всех призывных и сборных пунктах и воинских частях Вооруженных сил усилены санитарно-эпидемиологические меры. Они позволили не допустить массового распространения коронавируса в армейской среде.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Vласти

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