Еще у 77 казахстанцев за сутки подтвержден коронавирус

По-прежнему больше всего случаев регистрируется в Восточно-Казахстанской области. За минувшие сутки здесь выявлено 18 случаев. В Алматы подтверждено еще 9 случаев заражения, в столице – 8, в Карагандинской области – 7, в Атырауской области – 6. По 4 новых случая зарегистрировано в Алматинской, Северо-Казахстанской, Павлодарской и Туркестанской областях, в Акмолинской области – 3, по 2 случая – в Западно-Казахстанской, Жамбылской, Костанайской и Кызылординской областях, по одному случаю – в Мангистауской и Актюбинской областях.

Ни одного случая COVID-19 не зарегистрировано в Шымкенте.

Всего в стране подтверждено 106 661 случай заражения коронавирусом, выздоровели 100 409 заболевших.