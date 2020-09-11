Это интересно узкому кругу: Минздрав объяснил, почему перестал разделять больных коронавирусом

Последнюю неделю заболевших коронавирусом в Казахстане перестали делить на тех, у кого проявились симптомы болезни, и на тех, у кого бессимптомная форма. Официальный представитель министерства здравоохранения Багдат Коджахметов заявил в пятницу на брифинге в службе центральных коммуникаций, что разделение больных «представляет ценность лишь для узких специалистов», но не для широкой аудитории.

«Весь август и часть сентября мы объединяли статистические данные по случаям заболеваемости коронавирусной инфекции с ПЦР+ на бессимптомных и симптомным. Однако убедились, что данное разделение представляет ценность лишь для узких экспертных кругов и для использования в прогнозных медицинских и инфраструктурных расчетах», - заявил Коджахметов.

По словам представителя Минздрава, широкой аудитории данная информация «зачастую дает ошибочную возможность ошибаться и апеллировать этими цифрами».

«Поэтому мы их перестали разделять в ежедневно-публикуемой информации. Однако если СМИ нуждаются в такой информации, мы можем предоставить ее в любое время по письменному запросу», - подчеркнул официальный представитель ведомства.

Напомним, ранее Минздрав разделял больных коронавирусом на тех, у кого проявились симптомы КВИ, и на тех, у кого бессимптомная форма. Те, кто переносил инфекцию в легкой или бессимптомной форме изначально госпитализировали и лечили, затем поменяли протокол, и отправляли их на 14-дневный домашний карантин. Но с понедельника, 7 сентября, Минздрав перестал давать данные по таким больным, публикуя только общую цифру заболевших за сутки.

Ранее главный санитарный врач страны Айжан Есмагамбетова говорила, что бессимптомные носители вируса не представляют большой эпидемиологической опасности для населения. Однако позже и главный инфекционист страны, и главный инфекционист города Алматы говорили обратное.