В Казахстане намерены объявить мораторий на прием на госслужбу

Председатель Агентства РК по делам государственной службы Анар Жаилганова на встрече членов президентского молодежного кадрового резерва с руководителями ключевых государственных органов рассказала о планах по сокращению государственного аппарата в рамках поручения президента. Она пообещала, что людям будут предлагать другую работу. Также, по ее словам, прорабатывается вопрос о введении моратория на прием на госслужбу до конца года, сообщает «Казинформ» .

«Касательно сокращения госаппарата: мы должны выполнить поручение главы государства, но должны сделать это разумно, в рамках закона и чтобы ни один человек не остался без работы. В этом отношении у Агентства по делам государственной службы подход следующий: мы будем сокращать на 10% в этом году, и на 15% в 2021 году. И в первую очередь мы будем делать это за счет вакансий. Кроме того, мы будем продумывать эти шаги по сокращению госаппарата и предлагать человеку другую работу», - сказала Жаилганова.

По ее словам, акиматы могут предложить работу в подведомственных организациях. Сейчас ведомство «просчитывает алгоритм действий, чтобы уберечь госслужащих».

«Сокращать мы будем, но в то же время ни один человек не должен остаться без работы. Если человек не согласится на предлагаемую ему в качестве альтернативы должность, то по закону мы обязаны выдать ему компенсацию в размере четырех окладов, дальше он будет искать работу в другом секторе сам», - пояснила Жаилганова.

Другой мерой, по ее словам, станет введение моратория на прием новых сотрудников в госаппарате.

«Мы хотим объявить мораторий, этот вопрос сейчас прорабатывается и находится на согласовании. Мы хотим объявить мораторий на конкурсы, чтобы пока не принимали на государственную службу какое-то время, в 2020 году и, возможно, в 2021 году тоже. Потому что говорить о сокращении и одновременно набирать людей будет неправильно», - подчеркнула глава ведомства.