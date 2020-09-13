В Казахстане за сутки подтверждено 74 случая коронавируса

По данным Минздрава, за прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 74 новых случая COVID-19.

Лидером прироста новых случаев остается Восточно-Казахстанская область – за сутки здесь зарегистрировано 14 случаев. В Атырауской области подтверждено 8 новых случаев, в столице, Карагандинской, Алматинской и Западно-Казахстанской областях – по 7 новых случаев, в Алматы – 6, в Северо-Казахстанской области – 5, в Павлодарской области – 4, в Акмолинской области – 3, в Костанайской и Актюбинской областях – 2, в Жамбылской и Туркестанской областях – по 1 случаю.