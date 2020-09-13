Лидером прироста новых случаев остается ВКО
В Казахстане за сутки подтверждено 74 случая коронавируса
Фото пресс-службы акимата Алматы

По данным Минздрава, за прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 74 новых случая COVID-19.

Лидером прироста новых случаев остается Восточно-Казахстанская область – за сутки здесь зарегистрировано 14 случаев. В Атырауской области подтверждено 8 новых случаев, в столице, Карагандинской, Алматинской и Западно-Казахстанской областях – по 7 новых случаев, в Алматы – 6, в Северо-Казахстанской области – 5, в Павлодарской области – 4, в Акмолинской области – 3, в Костанайской и Актюбинской областях – 2, в Жамбылской и Туркестанской областях – по 1 случаю.

Не зарегистрировано ни одного нового случая заражения в Шымкенте, Мангистауской и Кызылординской областях.

Всего в стране с 13 марта подтверждено 106 803 случая коронавирусной инфекции. Выздоровели 100 615 человек.

Свежее из этой рубрики
Просматриваемые
Новости
Вопрос въезда казахстанских студентов в Россию должен решиться в течение месяца – Лавров
Новости
Казахстанцы не верят правительству, стране нужны экономические и политические реформы – Альтаев
Новости
Задержаны первый замакима Атырауской области и глава областного управления строительства
Новости
Наземная граница с Кыргызстаном останется закрытой
Новости
Акимат Алматы санкционировал митинг Демпартии 13 сентября
Новости
Air Astana возобновляет регулярные рейсы в Ташкент