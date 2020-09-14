Вопрос о снятии ограничений в выходные дни пока не рассматривается – Есмагамбетова

Главный государственный санитарный врач Казахстана Айжан Есмагамбетова сообщила, что вопрос о снятии ограничений в выходные дни пока не рассматривается, передает «Казинформ» .

«Вопрос о снятии ограничений в выходные дни пока не рассматривается. У нас в выходные дни остались ограничения и так минимальные – это работа торгово-развлекательных центров, где в выходные дни большое скопление людей, крытых рынков, фитнес-центров, спа-центров и салонов красоты. Это минимальные требования», - сказала Есмагамбетова журналистам в ходе посещения городской поликлиники в столице.

Он подчеркнула, что сейчас стоит задача «сохранить стабильность эпидемиологической ситуации и идти дальше постепенно на снижение заболеваемости».

9 сентября глава Минздрава Алексей Цой также заявлял, что практика введения локдаунов на выходных сохранится.

«В целях предотвращения распространения заболеваемости и сохранения положительной динамики сохраняются некоторые ограничительные мероприятия и локадуны выходного дня», - говорил он на заседании правительства.