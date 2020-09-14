Серик Жумангарин возглавил Агентство по защите и развитию конкуренции

Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал указ о назначении Серика Жумангарина председателем Агентства по защите и развитию конкуренции, сообщается на сайте Акорды.

«Назначить Жумангарина Серика Макашевича председателем Агентства по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан», - говорится в сообщении.

Серику Жумангарину 51 год. Он окончил Московский ордена Ленина и ордена Октябрьской Революции энергетический институт по специальности «теплофизика» и Казахский государственный университет имени Е.А. Букетова по специальности «финансы и кредит».

В разные годы работал в структуре Агентства по регулированию естественных монополий, был зампредседателя комитета торговли министерства индустрии и торговли, зампредседателя Правления АО «Казахстанское контрактное агентство», первым заместителем председателя правления АО «Национальное агентство по развитию местного содержания «NadLoc», возглавлял комитет регионального развития министерства экономического развития и торговли, был вице-министром регионального развития, председателем комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции министерства национальной экономики, вице-министром национальной экономики. До нового назначения являлся членом коллегии Евразийской экономической комиссии от Республики Казахстан и министром по конкуренции и антимонопольному регулированию ЕЭК.

9 сентября президент Касым-Жомарт Токаев подписал указ о мерах по дальнейшему совершенствованию системы государственного управления Республики Казахстан, согласно которому в стране создаются новые Агентство по стратегическому планированию и реформам и Агентство по защите и развитию конкуренции.