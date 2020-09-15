Ученые нашли признаки существования микроорганизмов в атмосфере Венеры

Международная команда ученых под руководством профессора Университета Кардиффа Джейн Гривз обнаружила в атмосфере Венеры редкое химическое соединение, которое может указывать на существование там живых микроорганизмов, сообщает Русская служба ВВС . Как стало известно на специально созванной для этого пресс-конференции, обнаруженное вещество – фосфин, бесцветный ядовитый газ, который крайне редко встречается в естественных условиях.

На Земле фосфин в основном получают искусственным путем – в результате химической реакции на производстве. Также он выделяется при ударе молний и в результате вулканической активности, однако лишь в очень небольших количествах. Естественным путем в больших количествах фосфин может быть получен в результате жизнедеятельности бактерий, живущих в бескислородной среде. На Венере обнаружены значительные запасы этого газа, что и позволило ученым выдвинуть сенсационную гипотезу. Причем другие версии тоже были проверены, но именно версия биологического происхождения газа кажется им наиболее вероятной, несмотря на то, что Венера находится почти в полтора раза ближе к Солнцу, чем Земля, и ее поверхность слишком раскалена, чтобы на ней могли существовать какие-либо формы жизни.

Ученые уже несколько десятилетий подозревали, что на Венере в атмосфере существуют микроорганизмы. Астрономы подробно изучили планету при помощи расположенного на Гавайях огромного инфракрасного телескопа JCMT (диаметр главного зеркала – 15 м), а затем уточнили полученные данные при помощи комплекса ALMA, состоящего из 45 телескопов в чилийской пустыне Атакама. Поиски вели на высоте 50-60 км от поверхности, где расположен постоянный облачный покров планеты. Именно там и было найдено вещество, поглощающее невидимые волны в соответствующем диапазоне. Проведя необходимые расчеты, ученые пришли к выводу, что это может быть только фосфин.