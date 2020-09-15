Подтверждено всего 8 случаев коронавирусной пневмонии
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7 человек скончались за сутки от коронавируса и пневмонии в Казахстане
ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ АКИМАТА АЛМАТЫ

За минувшие сутки в Казахстане зарегистрировано 8 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, скончались от нее 3 человека, выздоровевших нет, сообщает Минздрав.

Всего с 1 августа зарегистрировано 29 666 случаев коронавирусной пневмонии, 331 летальный случай от нее, выздоровели 26 335 человек.

От коронавируса за сутки умерли 4 человека. Продолжают получать лечение 4 409 человека, из них в стационарах находятся 2 362 пациента, на амбулаторном уровне лечатся 2 047. В тяжелом состоянии находятся 124 человека, в крайне тяжелом – 20, на аппаратах ИВЛ – 22.

Всего в Казахстане за весь период зарегистрировано 136 586 случаев коронавируса и коронавирусной пневмонии.

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