7 человек скончались за сутки от коронавируса и пневмонии в Казахстане

За минувшие сутки в Казахстане зарегистрировано 8 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, скончались от нее 3 человека, выздоровевших нет, сообщает Минздрав.

Всего с 1 августа зарегистрировано 29 666 случаев коронавирусной пневмонии, 331 летальный случай от нее, выздоровели 26 335 человек.

От коронавируса за сутки умерли 4 человека. Продолжают получать лечение 4 409 человека, из них в стационарах находятся 2 362 пациента, на амбулаторном уровне лечатся 2 047. В тяжелом состоянии находятся 124 человека, в крайне тяжелом – 20, на аппаратах ИВЛ – 22.

Всего в Казахстане за весь период зарегистрировано 136 586 случаев коронавируса и коронавирусной пневмонии.