Более 22 млрд тенге составил ущерб от деятельности трех финансовых пирамид – МВД

Более 22 млрд тенге составил ущерб от деятельности трех финансовых пирамид ТОО «Гарант 24 Ломбард», «ЕSTATE Ломбард» и «Выгодный займ», сообщил во вторник в ходе брифинга начальник следственного департамента министерства внутренних дел Санжар Адилов. В данный момент у задержанных по делу изъято 70 млн тенге и имущества на 2 млрд тенге.

«С начала текущего года нами расследовано 217 уголовных дел по организации и созданию финансовых пирамид, из них направлено в суд – 116. Всего привлекается к уголовной ответственности 79 подозреваемых лиц. В настоящее время следственным департаментом МВД расследуются 13 уголовных дел в отношении различных финансовых пирамид», - сообщил Адилов.

Он привел пример расследования дел по ТОО «Гарант 24 Ломбард», «ЕSTATE Ломбард» и «Выгодный займ». В данный момент в МВД поступило более 17 тыс. заявлений от граждан на сумму ущерба более 22 млрд тенге. В отношении руководителей указанных организаций возбуждено 32 уголовных дела, к уголовной ответственности привлекается 51 человек, трое из них возвращены в Казахстан из России, Молдовы и Кыргызстана. Еще семеро находятся в розыске.

«В настоящее время проводятся следственные действия. Мы изъяли у подозреваемых свыше 70 млн тенге наличными. В ходе проведения следственных действий следственно-оперативной группой МВД установлено, изъято и арестовано имущество подозреваемых на сумму свыше 2 млрд тенге», - проинформировал начальник следственного департамента.