Мамин доложил Токаеву об итогах социально-экономического развития страны за 8 месяцев

«Премьер-министр доложил, что за восемь месяцев в обрабатывающей промышленности обеспечен рост на 3,3%, из них в машиностроении – на 16,3%, в том числе автомобилестроении – на 51,8%, а также фармацевтике – на 34,1%, легкой промышленности – на 11%, химической промышленности – на 3,1% и производстве готовых металлических изделий – на 18,8%», - говорится в сообщении.

В этом году в рамках карты индустриализации запланирован ввод 206 проектов на общую сумму 996 млрд тенге, что позволит увеличить объем производства на 1,3 трлн тенге, экспорта – на 325 млрд тенге, создать порядка 19 тыс. новых рабочих мест.

Объемы строительства увеличились на 6,5%, ввод жилья – на 6,4% или порядка 8,1 млн кв. м. С начала года построено жилья на 8,6% выше показателя за аналогичный период прошлого года (71 тыс.); в сельском хозяйстве обеспечен устойчивый рост на 4,9%, объем производства продуктов питания вырос на 3,6%, цены на социально значимые товары стабилизированы на уровне 4,4%, что в два раза ниже прошлогодних показателей (8,7%).

С начала года мерами содействия занятости в рамках государственных программ охвачено 847 тысячи человек, что на 82,1% превышает показатели прошлого года.

«По итогам встречи глава государства указал на важность реализации мер по обеспечению занятости населения, поддержке субъектов предпринимательства, внедрению новых технологий в производственные процессы, стабилизации эпидемиологической ситуации и поэтапному смягчению карантинных требований», - сообщает Акорда.