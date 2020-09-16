Административную ответственность за использование фонограмм введут в Казахстане

Казахстанские артисты должны будут информировать зрителей заранее о пении под фонограмму, а также их заставят вести себя на концертах подобающим образом. Кроме того, в стране возродят художественные советы и создадут электронную библиотеку. Эти и другие нормы заложены в проекте закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам культуры», который в среду в ходе пленарного заседания одобрил мажилис.

«Существует ряд проблем, возникающих в процессе проведения концертно-зрелищных мероприятий. Были известны ряд случаев, когда со стороны исполнителей допускались некорректные поведения, в том числе оскорбление зрителей, появление на сцене в нетрезвом состоянии, срыв запланированных концертов, подбор репертуара с использованием нецензурных слов, использование фонограммы без информирования зрителя», - сказала министр культуры и спорта Актоты Раимкулова.

Разработчики законопроекта постарались урегулировать данные вопросы и ввели для организаторов обязательства по недопущению такого поведения исполнителями.

«Важной нормой является обязанность по информированию зрителя об использовании фонограмм исполнителями музыкальных произведений. Порядок использования фонограмм планируется определить в подзаконном акте, где будет предусмотрено обязательное информирование использования фонограммы во всей рекламной продукции и в прикассовых зонах. Это даст возможность зрителю право выбора платить за концерт под фонограмму или отказаться от него, непременно это также отразится на стоимости билета», - пояснила глава Минкультуры и спорта.

Она уточнила, что вопросы культурно-массовых мероприятий будут регулироваться гражданско-правовым договором между организатором и исполнителем. И в случае нарушения вышеперечисленных норм, законодательством будет предусмотрена административная ответственность.

Кроме того, новым законопроектом регламентируется вопросы деятельности электронной библиотеки, государственным библиотекам и музеям предоставляется право оказывать платные услуги. Также предусмотрено возрождение художественных советов на региональном уровне.

«С 2015 года функционируют республиканские художественные советы по всем направлениям деятельности в сфере культуры. Проект закона предполагает создание аналогичных региональных художественных советов, основной задачей которых будет являться выработка предложений по координации деятельности региональных организаций культуры», - объяснила Раимкулова.

Также законопроект затрагивает вопросы авторских прав. В 2017 году в Казахстане введена практика выплаты гонораров авторам за общественно значимую литературу. Однако, по словам министра, на практике возникли законодательные коллизии. В частности, приобретение у автора литературы подразумевает передачу авторских прав государству на весь срок авторского права. Это фактически срок при жизни автора и еще 70 лет после. При этом государство приобретает литературу лишь для распространения ее в госбиблиотеки на безвозмездной основе. А у автора отсутствует право переиздавать или продавать в книжные магазины или реализовывать его другими.

«В этой связи проектом (закона – V) предусмотрено приобретение в целях издания и распространения в библиотеки страны литературы у автора на определенный срок. Далее автор будет иметь право на его издание и распространение любыми другими путями, не запрещенными законами РК», - добавила министр.