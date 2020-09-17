Глава правительства национального согласия Ливии объявил об отставке до конца октября

Глава правительства национального согласия (ПНС) и президентского совета Ливии Файез Саррадж официально объявил о своем желании уйти в отставку до конца октября, сообщает ТАСС . Он передаст свои полномочия новым единым органам исполнительной власти, которые еще предстоит сформировать посредством межливийских переговоров.

Файез Саррадж в своем обращении к нации в среду отметил, что с момента подписания политического соглашения 17 декабря 2015 года они «стремились достичь максимально возможного консенсуса и примирить стороны на ливийской политической арене, а все усилия были направлены исключительно на объединение госинститутов». Но политическая и социальная атмосфера, по его словам, «была и остается в состоянии тяжелой поляризации, что помешало попыткам положить конец кризисам». Саррадж констатировал, что его правительство с самого начала не могло работать в «нормальных условиях» и ежедневно подвергалось «внутренним и внешним заговорам», в результате чего оказалось «неспособно выполнять обязанности в полной мере».

Он приветствовал консультациями между ливийцами под эгидой ООН, их решения и рекомендации и выразил надежду, «что это станет добрым предвестником большего консенсуса».

«Последние из них взяли курс в сторону нового подготовительного этапа, когда можно будет объединить госинституты и подготовить почву для будущих парламентских и президентских выборов. И хотя я считаю, что их проведение является наилучшим способом достичь всеобъемлющего решения, я поддержу любые иные договоренности и призываю комитет по диалогу – сторону, которая ответственна за формирование новой исполнительной власти, – ускорить этот процесс, чтобы мы все могли гарантировать плавный и мирный переход власти», - заявил Саррадж.

«В связи с этим я заявляю об искреннем желании передать мои полномочия будущей исполнительной власти не позднее конца октября и надеюсь на то, что переговорный комитет завершит свою работу, сформирует новый президентский совет и назовет нового премьер-министра», - добавил он, подчеркнув, что «естественно, все это должно происходить в рамках договоренностей Берлинской конференции, которые были одобрены СБ ООН».

Файез Саррадж занимает пост главы ПНС, базирующегося в Триполи, с 31 марта 2016 года.