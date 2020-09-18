В Алматы митингуют противники кодекса о здоровье народа

В Алматы несколько десятков человек собрались на согласованный с акиматом митинг против кодекса о здоровье народа, передает корреспондент Vласти.

Организатор митинга – общественный деятель Каиргельды Конеев заявил, что участники определили несколько ключевых тем митинга: «вакцинация - право, а не обязанность», «секспросвет как практика растления детей», «транспланталогия - презумпция согласия на изъятие органов», «коррупция в системе здравоохранения» и «нарушение прав предпринимателей».

«Мы не выступаем против правительства и власти, а только против кодекса и коррупции в сфере здравоохранения», - подчеркнул Конеев.

Помимо этого митингующие выступали против неэффективной организации и коррупции в медицинской системе Казахстана, а также угрозы её полной приватизации. Одним из возможных способов решения проблем здравоохранения, активно появившихся в период пандемии, они считают расширение участия граждан в принятии политических решений.

Участники митинга в течение прошедших зимы и весны требовали не принимать поправки в кодекс о здоровье народа, обращались к президенту с петицией. Тем не менее поправки были приняты и подписаны президентом, они вступили в силу.