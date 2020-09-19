65 новых случаев коронавируса подтвердили в Казахстане

В Восточно-Казахстанской области зарегистрировано 22 новых заболевших, в Алматы - 8, в Атырауской области - 5, по 4 случая - в столице, Карагандинской и Северо-Казахстанской областях, по 3 случая - в Жамбылской, Западно-Казахстанской и Костанайской областях, по 2 случая - в Акмолинской и Актюбинской областях, по 1 случаю подтверждено в Шымкенте, Алматинской, Кызылординской, Павлодарской и Туркестанской областях..

Ни одного нового заболевшего за минувшие сутки не выявили только в Мангистауской области

Общее число подтвержденных случаев коронавирусной инфекции в Казахстане достигло 107 199. Кроме того, с 1 августа в стране зарегистрировано более 30 тысяч случаев коронавирусной пневмонии, когда тесты не подтвердили наличие коронавируса, но его симптомы подтверждают вирус. Минздрав, обещавший объединить данные о коронавирусе и пневмонии, продолжает публиковать их раздельно..