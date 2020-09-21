О рекордном росте числа уголовных дел по организованной преступности в экономической сфере заявили в Минфине

За 8 месяцев этого года службой экономических расследований в Казахстане возбуждено 1394 уголовных дела, причем больше половины – это тяжкие и особо тяжкие, сообщил в понедельник в ходе брифинга в службе центральных коммуникаций председатель комитета по финансовому мониторингу министерства финансов Жанат Элиманов.

«На сегодня службой экономических расследований возбуждено 1 394 уголовных дела, из которых больше половины – тяжкие и особо тяжкие преступления. Все чаще мы сталкиваемся с организованными формами экономической преступности. Только за 8 месяцев возбуждено 44 уголовных дела в отношении организаторов и членов ОПГ. Это рекордный показатель за последние пять лет», - сказал Элиманов.

Он также сообщил, что «путем анализа» установлено свыше 60 потенциальных преступных групп, занимающихся криминальным обналичиванием денег. Для этого они создали 1 200 подконтрольных компаний, финансовые обороты которых превысили 2 трлн тенге.

«Возбуждены уголовные дела, 98 лиц признаны подозреваемыми, из них 28 помещены под стражу, еще 29 взяты под домашний арест. В итоге количество выявленных фактов выписки фиктивных счет-фактур увеличилось в два раза», - рассказал председатель комитета.

В рамках противодействия хищению бюджетных средств установлено свыше 90 неблагонадежных победителей госзакупок, которые «имели устойчивые взаиморасчеты с фирмами-однодневками на 63 млрд тенге». Возбуждено 20 уголовных дел, в том числе, в отношении бывшего вице-министра здравоохранения Олжаса Абишева.

«С учетом эффективности проводимых оперативно-профилактических мероприятий в ближайшее время планируется запустить оперативно-профилактические мероприятия по противодействию теневому обороту нефти и нефтепродуктов, а также незаконному выводу капитала за рубеж», - также сообщил Элиманов.

В сфере незаконного игрового бизнеса пресечена деятельность 765 игровых заведений, ликвидировано 22 подпольных казино, изъято около 12 тыс. игровых терминалов, рулеток и так далее.

«Серьезно подорвана экономическая основа данной теневой сферы, которая оценивалась экспертами в 60 млрд тенге в год. На сегодняшний день все регионы страны практически очищены от незаконных игорных заведений», - заверил председатель комитета.