Восточный Казахстан лидирует по числу случаев коронавирусной пневмонии

Министерство здравоохранения на своем сайте опубликовало подробную статистику по заболевшим коронавирусной инфекцией в разрезе каждого региона с ПЦР+ и ПЦР- за 15-22 сентября. Лидирует по числу случаев пневмонии Восточно-Казахстанская область.

Так, на 22 сентября больше всего случаев коронавирусной пневмонии зарегистрировано в Восточно-Казахстанской области – 4 382. В столице – 3 845 случаев, в Алматы – 3 072, в Костанайской области – 2 815, в Карагандинской области – 2 101, в Павлодарской области – 1 877, в Жамбылской области – 1747, в Алматинской области – 1 530, в Туркестанской области – 1 472, в Атырауской области – 1 392, в Актюбинской области – 1 281, в Северо-Казахстанской области – 1 164, в Западно-Казахстанской области – 1 045, в Акмолинской области – 934, Кызылординской области – 901, в Мангистауской области – 877, в Шымкенте – 732.

На сегодняшний день количество случаев коронавирусной пневмонии достигло 31 760.

Напомним, что Минздрав обещал предоставлять эту статистику в разрезе регионов еженедельно в ходе пресс-брифингов официального представителя ведомства. Однако ни разу Багдат Коджахметов не озвучил эти цифры.