Пройти реабилитацию за счет ФСМС смогут казахстанцы, переболевшие тяжелой формой COVID-19

Казахстанцы, переболевшие коронавирусной инфекцией и пневмониейсредней степени тяжести, тяжелой и крайне тяжелой, смогут пройти реабилитацию за счет средств Фонда социального медицинского страхования. Причем вне зависимости от того, лечились ли граждане дома или в больнице. Как сообщил на брифинге в СЦК председатель правления ФСМС Болат Токежанов, соответствующий приказ министерства здравоохранения уже проходит регистрацию в Минюсте.

«Застрахованные в системе ОСМС пациенты, перенесшие коронавирус и пневмонию, смогут получить услуги реабилитации за счет средств медицинского страхования. В настоящее время проект приказа министерства здравоохранения «Об утверждении правил оказания медицинской реабилитации» находится на регистрации в министерстве юстиции», - сказал Токежанов.

Он сообщил, что после медицинской реабилитации будут подлежать пациенты, которые перенесли коронавирусную инфекцию и пневмонию средней степени тяжести, тяжелой и крайне тяжелых степеней. Направление будут выдавать по заключению мультидисциплинарной команды больницы или поликлиники с участием реабилитолога.

«Основными критериями оценки показаний являются: функции дыхания (уровень сатурации, изменения по данным КТ/рентгенографии), способность к повседневной жизни (индекс Бартела). Пациенты, перенесшие КВИ и/или пневмонию в крайне тяжелой и тяжелой степенях, подлежат реабилитации 2 этапа на уровне круглосуточного стационара с последующим переводом на 3 этап. Пациенты, перенесшие КВИ/пневмонию среднетяжелую без выраженных нарушений, подлежат реабилитации 3 этапа на уровне круглосуточного стационара, в том числе в санаторно-курортных условиях, дневного стационара и на амбулаторно-поликлиническом уровне. На реабилитацию 3 этапа могут также рассчитывать те граждане, которые лечились дома и не обращались в медицинские организации. Конечно, им также необходимо пройти оценку мультидисциплинарной команды», - перечислил Токежанов.

Для оказания услуг реабилитации в этом году фондом заключены договоры с 559 поставщиками на сумму 46,7 млрд тенге. В числе поставщиков этих услуг 203 частные медорганизации.

«Со стороны фонда есть готовность обеспечить финансирование услуг реабилитации для застрахованного населения, нуждающегося в них после перенесенных коронавируса или пневмонии после утверждения приказа Минздрава», - заверил председатель правления фонда.