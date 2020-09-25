За сутки в Казахстане зарегистрирован 61 случай COVID-19

В Восточно-Казахстанской области зарегистрировано 18 новых случаев, в Карагандинской области – 6, в Алматы, в столице и в Северо-Казахстанской области – по 5 новых случаев, в Павлодарской области – 4, в Атырауской, Западно-Казахстанской, Костанайской и Акмолинской областях – по 3 случая, в Алматинской и Туркестанской областях – по 2 случая, в Жамбылской и Актюбинской областях – по одному случаю.

Не зарегистрировано новых случаев в Шымкенте, в Мангистауской и Кызылординской областях.

Всего в Казахстане с 13 марта зарегистрировано 107 590 случаев COVID-19. Выздоровели 102 360 человек.

