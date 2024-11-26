Уголовное преследование Трампа по делу о попытке вмешательства в выборы 2020 года прекращено

Специальный прокурор Джек Смит прекратил дело о вмешательстве в выборы президента США 2020 года и ненадлежащем обращении с секретными документами против избранного президента Дональда Трампа, сообщает CNN .

«Позиция (министерства юстиции) заключается в том, что Конституция требует, чтобы это дело было прекращено до инаугурации ответчика», - написал Смит в документе, направленном судье окружного суда США Тане Чуткан в Вашингтоне.

В понедельник судья прекратила дело без вынесения решения.

Дональд Трамп пригрозил, что уволит Смита, как только вновь займет свой пост.

Впервые в истории США бывшему президенту страны были предъявлены федеральные уголовные обвинения. Спецпрокурор Смит обвинил Трампа в попытках отменить свое поражение на выборах 2020 года — в заговоре, кульминацией которого стало нападение на Капитолий 6 января 2021 года. По другому делу, во Флориде, Трампу были предъявлены обвинения в том, что он якобы вынес из Белого дома секретные документы по национальной обороне после того, как покинул свой пост, и сопротивлялся попыткам правительства вернуть эти материалы.

Летом Верховный суд постановил, что Трамп имеет президентский иммунитет от уголовного преследования. Трамп не признал себя виновным по всем пунктам обвинения по обоим делам, а его стратегия по затягиванию дела гарантировала, что судебный процесс так и не начнется до ноябрьских выборов.

Между тем Смит заявил, что остается открытой возможность повторного предъявления обвинений Трампу в будущем, поскольку его президентский иммунитет будет «временным».

Однако остается судебное преследование Трампа в штатах Джорджия, где ему также предъявлены обвинения в попытке отменить результаты выборов, и Нью-Йорк. Но вынесение приговора пока откладывается на неопределенный срок. При этом Трамп не будет иметь полномочий вмешиваться в судебные преследования. Однако судам в этих случаях все равно придется решать вопросы иммунитета и проблемы, возникшие в связи с его возвращением в Белый дом.

Ранее в этом году присяжные в штате признали Трампа виновным по 34 пунктам в фальсификации деловых записей с целью скрыть выплату денег за молчание, сделанную во время кампании 2016 года порнозвезде Сторми Дэниелс, которая утверждала, что у нее была связь с избранным президентом. Трамп это отрицает связь.