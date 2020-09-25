Число заразившихся COVID-19 в хоккейном клубе «Барыс» выросло

Повторное тестирование на коронавирусную инфекцию выявило еще 8 зараженных в хоккейном клубе «Барыс». Об этом в пятницу в ходе брифинга в службе центральных коммуникаций сообщил официальный представитель министерства здравоохранения Багдат Коджахметов.

«22 сентября при обследовании 29 контактных лиц положительный результат был выявлен еще у восьми членов команды», - сообщил Коджахметов.

Он напомнил, что 17 сентября проведено обследование 40 человек администрации и хоккейной команды «Барыс». У 11 из них был выявлен положительный результат на COVID-19.

«У всех 19 заболевших симптомы коронавируса отсутствуют, они находятся на амбулаторном лечении. Как вы видите, не только граждане, но и профессиональные спортсмены подвержены этой болезни», - подчеркнул официальный представитель Минздрава.

Вместе с тем клубу выдано постановление главного санврача столицы о проведении противоэпидемиологических мероприятий. На территории арены проводится дезинфекция.