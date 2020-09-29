Адвокаты активистки Санавар Закировой просят возобновить судебное следствие по ее делу

В Алматинском городском суде во вторник, 29 сентября, началось рассмотрение апелляционной жалобы гражданской активистки Санавар Закировой, приговоренной к году лишения свободы по обвинению в причинении вреда средней степени тяжести дочери члена партии «Нур Отан» Тамары Шакировой.

Процесс проходил без присутствия осужденной Закировой под председатальством судьи Бектемировой, а также судей Ашкеевой и Сеитова.

Как сообщила в начале заседания адвокат Жанар Балгабаева, ее подзащитная уже 13-й день держит голодовку.

Суд удовлетворил ходатайство Балгабаевой о трансляции процесса в прямом эфире в социальной сети Facebook.

Адвокат Наталья Исмаилова ходатайствовала о том, чтобы возобновить судебное следствие по делу Санавар Закировой, так как осужденная не могла полноценно участвовать в суде первой инстанции, и, по словам адвокатов, процесс практически все время проходил без ее присутствия.

Кроме того, она ходатайствовала о назначении дополнительной медико-криминалистической экспертизы касательно закрытой черепно-мозговой травмы потерпевшей Дианы Шакировой.

Защитники также ходатайствовали об истребовании документов из фонда социального медицинского страхования об оплате лечения потерпевшей и об истребовании данных от генеральной прокуратуры о том, по какому заявлению было возбуждено уголовное дело против Санавар Закировой, так как, по словам защитника Абдижапаровой, на адвокатские запросы генеральная прокуратура давала противоречивые ответы.

Суд постановил оставить вопрос о возобновлении судебного следствия открытым до заслушивания жалоб защитников. Остальные ходатайства адвокатов Балгабаевой, Исмаиловой, Адбижапаровой и защитника подсудимой, ее дочери Малики Закировой, суд оставил открытыми до принятия решения о возобновлении судебного следствия.

Закирова находится в СИЗО с середины июля. По ее словам, инцидент, за который ее приговорили к лишению свободы, произошел в начале марта.

«Это было 8 марта. Я хотела исполнить решение суда Жетысуского района, где я должна членам партии «Нур Отан» деньги. Когда я туда поехала, вышла дочка (члена партии «Нур Отан» - V), напала на меня, избила. Я вызвала «102», они приехали, зарегистрировали… Однако туда, видимо, вмешалась партия «Нур Отан», и взяли меня из потерпевшей сделали ответчиком», - ранее сообщала она корреспонденту Vласти по телефону.

Ранее по иску матери потерпевшей, члена партии «Нур Отан» Шакировой Т.М., и трех других членов партии Жетысуский районный суд взыскал с Закировой, а также активистов Альнура Ильяшева и Марата Турымбетова совокупно 6 млн тенге в качестве компенсации морального вреда. Активисты заявляли, что партия власти препятствовала созданию их политической партии, которую планировалось назвать «Наше право». В мае Закирова и Турымбетов подавали в суд на управление общественного развития города, прокуратуру Бостандыкского района, управление полиции этого же района, департамент полиции города и алматинский филиалу партии «Нур Отан». В «Нур Отане» посчитали, что такое заявление порочит честь, достоинство и репутацию партии власти, и подали встречный иск, по итогам его рассмотрения суд принял сторону «Нур Отана».

8 сентября решением экспертного совета казахстанские правозащитники признали Санавар Закирову политической заключенной. Ее дочь Малика Закирова также сообщала о пытках и нападении на активистку в колонии.