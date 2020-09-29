Также он поручил совместно с правительством решать другие проблемы области
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Токаев поручил акиму ЗКО окончательно решить вопрос о трехсменных и аварийных школах в регионе
Фото Жанары Каримовой

Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял акима Западно-Казахстанской области Гали Искалиева, который доложил об основных показателях социально-экономического развития региона, а также об исполнении ранее данных поручений.

Как сообщает Акорда, аким рассказал об основных проблемных вопросах области, таких как снижение уровня воды реки Урал, энергозависимость региона и состояние местных дорог. Глава государства поручил ему решить эти проблемы во взаимодействии с правительством.

Кроме этого, президент поставил перед Искалиевым ряд задач по развитию мясного животноводства и усилению научной составляющей этой сферы, увеличению инвестиций в отрасли, не связанные с добычей нефти и газа, диверсификации промышленности и наращиванию производства обрабатывающего сектора, а также поручил продолжить вовлечение безработных и самозанятых граждан в экономическую деятельность и окончательно снять с повестки вопрос о трехсменных и аварийных школах в регионе.

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