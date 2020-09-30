299 случаев коронавирусной пневмонии зарегистрировано в Казахстане за сутки

За прошедшие сутки в Казахстане было зарегистрировано 299 случаев пневмонии с признаками COVID-19, скончались от нее 2 человека, выздоровели 96 человек, сообщает Минздрав.

С 1 августа в стране зарегистрировано 32 799 случаев коронавирусной пневмонии, 353 летальных случая от нее, выздоровели 27 169 человек.

От коронавирусной инфекции за минувшие сутки скончались 3 человека, а всего – 1 731. Продолжают получать лечение 3 303 человека, среди них 56 детей. В стационарах находится 1 881 пациент, на амбулаторном уровне лечатся 1 422. Состояние 90 человек оценивается как тяжелое, 14 пациентов находятся в крайне тяжелом состоянии, 21 – на аппаратах ИВЛ.

Общее число случаев коронавируса и пневмонии достигло 140 707.

