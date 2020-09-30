Токаев подписал поправки по вопросам особо охраняемых природных территорий

Напомним, что закон предусматривает возврат земель Иле-Алатауского национального парка и частично земель Бурабая в состав особо охраняемых.

Как ранее сообщал в мажилисе депутат Айкын Конуров, изменения в законодательство вызваны необходимостью сохранения природных комплексов и объектов природно-заповедного фонда, имеющих особую экологическую, научную, историко-культурную и рекреационную ценность и расположенных на возвращаемых земельных участках. При этом решение о переводе таких земель будет приниматься в зависимости от категории особо охраняемой природной территории при наличии положительного заключения государственной экологической экспертизы и без разработки проектов естественно-научных и технико-экономических обоснований.