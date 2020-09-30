Земли Бурабая и Кок-Жайляу вернутся в состав особо охраняемых территорий
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Токаев подписал поправки по вопросам особо охраняемых природных территорий
ФОТО С САЙТА AZIMUT-TRAVEL.KZ

Главой государства подписан закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам особо охраняемых природных территорий», сообщает Акорда.

Напомним, что закон предусматривает возврат земель Иле-Алатауского национального парка и частично земель Бурабая в состав особо охраняемых.

Как ранее сообщал в мажилисе депутат Айкын Конуров, изменения в законодательство вызваны необходимостью сохранения природных комплексов и объектов природно-заповедного фонда, имеющих особую экологическую, научную, историко-культурную и рекреационную ценность и расположенных на возвращаемых земельных участках. При этом решение о переводе таких земель будет приниматься в зависимости от категории особо охраняемой природной территории при наличии положительного заключения государственной экологической экспертизы и без разработки проектов естественно-научных и технико-экономических обоснований.

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