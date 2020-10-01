Глава Нагорного Карабаха призвал готовиться к длительной войне

Глава Нагорно-Карабахской Республики Араик Арутюнян заявил, что Карабах должен готовиться «к длительной войне», но при этом уверен, что она закончится поражением Азербайджана, сообщает РИА Новости .

«Мы должны быть готовы к длительной войне, в противном случае у нас будут проблемы с выполнением нашей важнейшей задачи - права жить в собственной стране», - сказал Арутюнян в ходе брифинга, транслируемого в Facebook.

Он добавил, что сейчас задачей армии обороны Карабаха является принуждение противника к миру, но при этом также выразил уверенность, что «война закончится поражением Азербайджана или, в крайнем случае, не победой».

Полномасштабные боевые действия вокруг Нагорного Карабаха и на границе Армении и Азербайджана начались в ночь на 27 сентября. Стороны обвинили друг друга в провокациях, Азербайджан заявил о начале наступления в Карабахе.

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