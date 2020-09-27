Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в обострении конфликта в Нагорном Карабахе

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в воскресенье утром заявил, что азербайджанские вооруженные силы начали наступление в направлении Нагорного Карабаха. Министерство обороны Азербайджана, в свою очередь, сообщило о начале интенсивного обстрел позиций азербайджанской армии и населенным пунктам со стороны Армении, сообщает ТАСС.

«Противник начал наступление в направлении Арцаха (непризнанной Нагорно-Карабахской республики − ТАСС). Армия обороны удачно справляется с ситуацией», - заявил на своей странице в Facebook Пашинян.

Как сообщила в воскресенье утром пресс-секретарь Минобороны республики Шушан Степанян, в ходе боев в Карабахе уничтожены два вертолета и три беспилотника азербайджанских ВС. «Вся ответственность за данную ситуацию несет военно-политическое руководство Азербайджана», - добавила она.

Она также сообщила, что министр обороны Армении Давид Тоноян в воскресенье утром провел телефонный разговор с личным представителем действующего председателя ОБСЕ Анджеем Каспшиком и проинформировал его о ситуации в Карабахе.

Министерство обороны Азербайджана в свою очередь сообщило, что Армения начала интенсивный обстрел по позициям азербайджанской армии и населенным пунктам. По данным ведомства, среди населения есть убитые и раненые.

«27 сентября около 06:00 (05:00 мск) Вооруженные силы Армении, осуществив масштабные провокации, подвергли интенсивному обстрелу позиции азербайджанской армии вдоль всей линии фронта и наши населенные пункты, расположенные в прифронтовой зоне, из крупнокалиберного оружия, минометов и артиллерийских установок различного калибра», - сообщили в военном ведомстве.

В заявлении говорится, что обстрелу подверглись села Гапанлы Тертерского района, сел Чыраглы и Орта Гервенд Агдамского района, сел Алханлы и Шукюрбейли Физулинского района и села Джоджуг Марджанлы Джебраильского района. Как заявили в Минобороны, «среди мирного населения имеются убитые и раненые», «объектам гражданской инфраструктуры был нанесен серьезный урон».

В Минобороны республики заявили, что Баку принимает меры в ответ на действия армянской стороны на линии соприкосновения и контролирует ситуацию. Отмечается, что «при взаимодействии передовых воинских частей, ракетно-артиллерийских подразделений, фронтовой авиации, бронетехники и других родов войск, дислоцированных на наиболее напряженных Тертер-Агдамском и Физули-Джебраильском направлениях, подавляются огневые точки и пресекается боевая деятельность Вооруженных сил Армении».

В июле Минобороны Азербайджана сообщило о попытке подразделений ВС Армении атаковать позиции азербайджанской армии на товузском направлении границы (Товузский район Азербайджана граничит с Тавушской областью Армении) с использованием артиллерии и завязавшемся бое, в результате которого погибли и получили ранения военнослужащие.