В США поменяют правила дебатов после взаимных оскорблений Трампа и Байдена

Комиссия по президентским дебатам США (CPD) намерена изменить порядок следующих дебатов кандидатов. В частности, модераторам будет позволено отключать микрофоны участников, сообщает РБК со ссылкой на телеканал CBS.

Это решение было принято после дебатов между действующим президентом Дональдом Трампом и кандидатом от демократов Джо Байденом. Они неоднократно перебивали друг друга и обменивались оскорблениями, дебаты превратились в хаос.

«Вчерашняя дискуссия ясно показала, что к формату оставшихся дебатов нужно добавить дополнительные элементы, чтобы обеспечить больший порядок при обсуждении вопросов», - говорится в сообщении CPD.

По данным телеканала CNN, Джо Байден одобрил действия комиссии, считая, что она найдет возможность обеспечить право на высказывание кандидатов без прерываний. А пресс-секретарь избирательной кампании Трампа Тим Мертау осудил изменение порядка дебатов, заявив, что «CPD не должна менять правила посреди игры».

«Они это делают только потому, что вчера вечером Джо Байден проиграл. Президент Трамп доминировал. Теперь Байден пытается вмешаться в работу модераторов», - сказал Мертау.

Первые дебаты претендентов на президентский пост в США Дональда Трампа и Джо Байдена в ночь на 30 сентября превратились в полуторачасовой марафон ругани и перекрикиваний, в котором меньше всего места нашлось программе кандидатов. Трамп регулярно перебивал Байдена, оппоненты обменивались оскорблениями, а модератор в какой-то момент потерял контроль над происходящим.

Как проходили дебаты, читайте в материале Vласти:

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