Samsung Galaxy S20 FE: предзаказ в Казахстане открыт

Казахстанские покупатели наконец с 1 октября получают возможность сделать предзаказ недавно представленного флагманского смартфона с демократичной стоимостью Galaxy S20 Fan Edition (FE). Для «предзаказников» компания, как всегда, приготовила приятные подарки: фитнес-браслет Galaxy Fit2 и беспроводное зарядное устройство EP-N3300.

Galaxy S20 FE обеспечивает возможности флагманов, такие как дисплей со сверхплавной прокруткой, камеру с искусственным интеллектом (ИИ), передовой процессор, сверхбыстрые возможности подключения, мощный аккумулятор, расширяемую память, а также улучшенный дизайн премиум-класса, еще большему количеству пользователей.

Новинка оснащена 32-мегапиксельной селфи и тройной основной камерой с технологией объединения четырех пикселей в один, в итоге получаются отличные снимки.

Большие сенсоры в основной камере Galaxy S20 FE и поддержка многокадровой обработки обеспечивают еще более четкие фотографии даже при слабом освещении. Функция ИИ для интеграции кадров при многокадровой обработке в ночном режиме стабилизирует подвижную картинку во время съемки.

Мощный 30-кратный Space Zoom в Galaxy S20 FE делает превосходные снимки с любого расстояния. Кроме того, Galaxy S20 FE позволяет легко создавать и отбирать потрясающие фотографии и видео профессионального качества в режиме реального времени.

Galaxy S20 FE доступен в пяти ярких цветах: красный, лавандовый, мятный, белый и темно-синий. Устройство получило фирменные элементы элегантного и лаконичного дизайна серии Galaxy S20, а также премиальную матовую текстуру корпуса.

Новинка получила усовершенствованный процессор с поддержкой 5G. Устройство идеально подходит для интернет-серфинга или просмотра видео, благодаря своему 6,5-дюймовому безрамочному Super AMOLED экрану Infinity-O с частотой обновления 120 Гц, обеспечивающей сверхплавную прокрутку и отображение контента.

Мощный аккумулятор позволяет работать на Galaxy S20 FE в течение всего дня, батарея емкостью 4500 мАч, высокая адаптивная производительность устройства и сверхбыстрая зарядка гарантируют возможность продолжать заниматься любимым делом, не беспокоясь о заряде аккумулятора.

Как и другие устройства Galaxy, пользователи S20 FE будут получать обновление от Samsung в течение трех поколений операционной системы (ОС) Android.

Сделать предзаказ можно на официальном сайте Samsung. Ознакомиться с продуктом подробнее можно на казахстанском новостном сайте Samsung Newsroom.