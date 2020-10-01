Токаев поручил довести качество инфраструктуры сел до уровня, близкого к городской среде

Даленов рассказал о реализации основных положений нового экономического курса Казахстана, направленного на восстановление роста экономики и повышение благосостояния граждан, представил меры по совершенствованию структуры управления экономикой и механизмов государственно-частного партнерства, привлечению инвестиций, затронул вопросы строительства социальных объектов и модернизации жилищно-коммунального сектора.

По информации пресс-службы президента, глава государства уделил особое внимание перспективам развития сельских территорий, в частности, проекту «Ауыл – ел бесігі», согласно которому за 5 лет предполагается модернизировать 3 500 сел. Он поручил довести стандарты качества инфраструктуры сельских территорий до уровня, близкого к городской среде.

В ходе встречи также было отмечено, что объявленный мораторий на проверки микро- и малого бизнеса позволит избежать порядка 100 тыс. проверок в течение трех лет, а это может создать хорошие предпосылки для регулирования бизнеса с чистого листа.

В завершение встречи Касым-Жомарт Токаев дал министру ряд поручений по упрощению регуляции ведения бизнеса и налогообложения.