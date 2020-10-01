Послы четырех стран начали дипмиссию в Казахстане

В Акорде состоялась церемония вручения верительных грамот президенту Казахстана вновь назначенными послами Беларуси, Финляндии, Австрии и Венгрии. В ходе беседы с главами дипломатических миссий Касым-Жомарт Токаев отметил, что со всеми четырьмя государствами Казахстан имеет прекрасные отношения и высокий уровень взаимодействия в различных сферах. Президент выразил уверенность, что эффективное сотрудничество получит свое развитие, сообщает пресс-служба главы государства.

Верительные грамоты Токаеву вручили посол Республики Беларусь Павел Утюпин, посол Финляндской Республики Сойли Макелайнен-Буханист, посол Австрийской Республики Вилли Кемпель и посол Венгрии Михай Матяш Галошфаи.

«Вы представляете четыре европейских государства. Отношениям с Европой отведено особое место в Концепции внешней политики нашей страны. Европа играет очень важную роль в Казахстане с точки зрения политического и экономического присутствия, привлечения инвестиций. Я думаю, что данное сотрудничество получит продолжение. Нам предстоит придать дополнительный импульс сотрудничеству между Казахстаном и вашими странами», - сказал Токаев.

Президент также указал на то, что в связи с пандемией коронавируса наши государства переживают достаточно сложный период. Он считает, что «в нынешней ситуации необходимо продвигать новую повестку, которая затронет как двусторонние отношения, так и глобальное измерение».

«Я надеюсь, что в этой сфере мы будем тесно взаимодействовать ради преодоления трудностей и последствий пандемии COVID-19», - отметил Токаев.

Также он надеется, что послы будут помогать как правительству Казахстана, так и правительствам своих государств «укреплять взаимопонимание».

«Это крайне важно в современном мире. Проблема заключается в том, что отсутствие такого взаимопонимания между многими государствами ведет к росту напряженности в международных отношениях», - подчеркнул он.