Все иностранцы, прибывающие в Казахстан, должны иметь справки об отрицательном тесте на коронавирус, в противном случае их не будут пускать в страну, сообщил главный государственный санитарный врач на транспорте Садвакас Байгабулов.

«С 6 октября текущего года иностранные граждане, прибывающие авиарейсами из-за рубежа без справки на COVID-19 о прохождении теста методом ПЦР, отобранного не ранее 72 часов на момент пересечения государственной границы к въезду в Казахстан не допускаются. Эти требования распространяются на все страны, с которыми имеются авиасообщения, ранжирования стран по категориям не предусмотрено, как было ранее», - сообщил Байгабулов.

Напомним, что ранее речь шла только о странах второй категории.

Что касается граждан Казахстана, прибывших международными авиарейсами, то в случае отсутствия справки с аналогичным сроком действия, они подлежат изоляции в карантинный стационар на двое суток для лабораторного обследования на COVID-19.

Аналогичные ограничительные требования действуют и в отношении лиц, прибывающих в Казахстан через пункты пропуска на государственной границе на железнодорожном, морском, речном транспорте и автопереходах.

