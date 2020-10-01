Соответствующее решение приняла межведомственная комиссия
Казахстан приостанавливает возобновление авиасообщений со странами с 5 октября
Фото Искандера Салиходжаева

Тамара Вааль, Vласть

Сокращение авиасообщения с 5 октября и обязательное пребывание в карантинном стационаре при отсутствии справки на COVID-19 согласовала межведомственная комиссия. Об этом в четверг в ходе брифинга в службе центральных коммуникаций сообщил министр здравоохранения Алексей Цой.

«Межведомственная комиссия согласовала с 5 октября текущего года следующие решения: приостановить возобновление авиасообщений с другими странами, не увеличивать количество рейсов со странами, с которыми возобновлено авиасообщение, сократить число рейсов в Турцию», - сказал Цой.

По его словам, для лиц, прибывающих из стран второй категории, будут установлены такие обязательные требования, как термометрия, анкетирование, наличие справки об обследовании на COVID-19, с даты получения которой прошло не более трех суток.

«При отсутствии справки прибывшие изолируются в карантинном стационаре до двух суток для проведения лабораторного исследования на COVID-19. После получения результатов лабораторного обследования на коронавирус лица с положительным результатом переводятся в инфекционный стационар, с отрицательным результатом – следуют по месту назначения», - подчеркнул глава Минздрава.

Аналогичные требования будут применяться к лицам, пересекающим госграницу в пунктах пропуска на автопереходах со странами ЕАЭС и Узбекистаном.

Как позже уточнил Цой, казахстанцы будут проходить тесты ко коронавирус в карантинных стационарах бесплатно. Что же касается иностранных граждан, то авиакомпании не должны запускать из на борт самолета без наличия отрицательного теста на COVID-19.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Vласти

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