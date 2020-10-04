Лидером прироста продолжает оставаться ВКО
71 новый случай коронавируса зарегистрирован в Казахстане за сутки
Фото пресс-службы акимата Алматы

По данным Минздрава, за минувшие сутки в Казахстане зарегистрирован 71 новый случай заражения коронавирусной инфекцией.

Лидером прироста новых случаев продолжает оставаться Восточно-Казахстанская область − за прошедший день число заболеших в регионе увеличилось на 18. В столице зафиксировано 14 новых случаев. В Северо-Казахстанской и Карагандинской областях – по 9 новых случаев, в Алматинской и Акмолинской областях – по 4, в Павлодарской и Атырауской областях – по 3, в Костанайской области − 2, в Алматы, Шымкенте, Жамбылской, Западно-Казахстанской и Мангистауской областях – по 1 новому случаю.

Ни одного случая не зарегистрировано в Туркестанской, Актюбинской и Кызылординской областях.

Общее число подтвержденных случаев КВИ в Казахстане достигло 108 177. Выздоровели 103 205 человек

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