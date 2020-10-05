МВД планирует устанавливать в населенных пунктах модульные круглосуточные посты полиции

Министерство внутренних дел Казахстана планирует на наиболее криминогенных участках в населенных пунктах установить модульные круглосуточные посты полиции, сообщил на брифинге в понедельник начальник департамента кадровой политики МВД РК Айдар Сайтбеков. Также он объяснил принцип «полиции в шаговой доступности».

«По поводу внедрения принципа «Полиция в шаговой доступности» - здесь речь не идет, что вся полиция должна сейчас выйти на улицу. Суть этого принципа заключается в том, что полиция появляется именно там, когда необходимо. Условно это три места: безопасное место, где в присутствие полиции необходимости нет, она может возникнуть в исключительных случаях; второе – это частичная безопасность, когда присутствие полиции необходимо только в определенные моменты, когда скопление людей происходит; третье – это небезопасные места, когда необходимо постоянное присутствие полиции» - рассказал Сайтбеков.

Также, по его словам, планируется изучить модель шерифов, распространенную в США, Великобритании и в Канаде, в этом вопросе Казахстану готово оказать содействие посольство США.

Помимо этого, МВД «проведет соответствующий анализ с последующим внесением корректировок в маршруты патрулирования полиции в наиболее криминогенных участках населенных пунктов».

«Планируется установка модульных круглосуточных постов», - сообщил Сайтбеков.