Вынесен приговор по делу о хищении оружия из воинской части близ Шымкента в феврале этого года, сообщает Otyrar.kz.
Главному фигуранту дела, младшему сержанту Абылаю Балгынбаеву, суд назначил 10 лет лишения свободы, также он лишен воинского звания. Свою вину он признал. Его подельники Камбар Шадияр и Малик Бакдаулет осуждены на 8 лет каждый, Бауыржан Дамиров, Багдаулет Арын, Орынбек Канагат приговорены к 3 годам лишения свободы каждый. Также все они выплатят в фонд потерпевших по 53 020 тенге. Еще один фигурант дела – Бекжан Сержан – оштрафован на 1 млн 219 тыс. тенге, также он выплатит 26 520 в фонд потерпевших.
Приговор не вступил в законную силу.
Напомним, в ночь с 19 на 20 февраля Абылай Балгынбаев сбежал из воинской части близ Шымкента с арсеналом оружия. В МВД сообщали, что 60 единиц оружия, которые были похищены, найдены и изъяты, в том числе 29 автоматов «Калашникова», 28 пистолетов «Макарова», травматический пистолет, а также 2 штык-ножа. По данному факту были задержаны 8 человек: четверо военнослужащих, в том числе командир дивизиона, и еще четверо гражданских – соучастников Балгынбаева. Их задержания проводились сразу в нескольких регионах: в Алматы, Шымкенте и Туркестанской области, сообщали в МВД. Суд по делу длился больше полугода.