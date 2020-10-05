Ее построили за 55 дней
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В Талдыкоргане открыли новую инфекционную больницу на 200 мест
фото пресс-службы акимата Алматинской области

Сегодня в Талдыкоргане состоялось открытие современной модульной инфекционной больницы на 200 мест, построенной за 55 дней, сообщает пресс-служба акима Алматинской области.

«Больница соответствует всем необходимым требованиям, установлено современное оборудование, привлечены хорошие специалисты, чтобы помочь людям выздороветь, спасти их жизни. Уверен, что совместными усилиями мы справимся с опасной инфекцией и вместе победим пандемию. Для этого государством создаются все условия», - заявил на открытии больницы глава региона Амандык Баталов.

По его информации, только в этом году на строительство объектов здравоохранения области выделено 12 млрд тенге, а на подготовку к возможной второй волне коронавирусной инфекции – 7,3 млрд тенге.

Баталов также сообщил, что на следующий год в областном центре будет построен 60-квартирный жилой дом специально для медиков, прорабатывается вопрос выделения порядка 47 домов для медицинских работников в коттеджном городке.

Новая больница укомплектована современным медицинским оборудованием, включая диагностическое и лабораторное (компьютерный томограф, цифровой рентгенаппарат, передвижной рентгенаппарат, 20 ИВЛ, виброкаустический аппарат, аппарат для гемодиализа, оборудование для биохимической, клинической и экспресс-лаборатории и другое), большинство процессов автоматизированы и цифровизированы, а во всех палатах, реанимации и лаборатории установлена система очистки воздуха. В целом новая больница предназначена для лечения пациентов с серьезными инфекционными заболеваниями, при этом предусмотрена возможность ее эксплуатации как госпиталя. Общая стоимость проекта составляет 7,5 млрд тенге.

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