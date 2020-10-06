Комплексный план развития фармотрасли до 2025 года утвердило правительство

В течение ближайших пяти лет Казахстан планирует запустить не менее 30 новых производств в фармацевтической отрасли на $180 млн и увеличить объем производства в 2,5 раза. Соответствующий комплексный план развития данной сферы одобрил кабинет министров во вторник в ходе заседания правительства.

По словам министра индустрии и инфраструктурного развития Бейбута Атамкулова, на сегодняшний день в Казахстане действуют 96 фармпредприятий, 33 из которых производят лекарственные средства, 41 – медицинские изделия и 22 – медтехнику. В 2019 году объем производства вырос на 18% и составил 92 млрд тенге, экспорт увеличился на 69%. За 8 месяцев текущего года отечественные предприятия достигли роста производства на 34,1% или 81,5 млрд тенге.

«Реализация всех мероприятий комплексного плана в предстоящие 5 лет позволит обеспечить запуск не менее 30 новых производств на сумму $180 млн с созданием 2 тыс. новых постоянных рабочих мест. При этом с учетом планов действующих предприятий и запуска новых производств будет освоен выпуск 297 новых видов лекарственных средств и 2348 видов медицинских изделий. Объем производства фармотрасли увеличится в 2,5 раза с 92 до 230 млрд тенге, а экспорт в три раза – с $58 млн до $174 млн», - подчеркнул Атамкулов.

В целом план состоит из 62 мероприятий. В частности, в рамках законодательного регулирования фармдеятельности предусматривается упрощение доступа на внутренний рынок фармпродукции отечественным производителям и иностранным инвесторам, а также увеличение доли местной продукции в закупках и сокращение сроков закупа. Кроме того, будет проработан механизм контрактного производства, который упростит совместное производство мировых и казахстанских фармпроизводителей на существующей базе отечественных товаропроизводителей.

Также Мининдустрии намерено утвердить KPI по местному содержанию для всех местных исполнительных органов и перевести регистрацию цен фармпродукции на формат государственной услуги.

«Для повышения ценовой конкурентоспособности отечественной продукции будут разработаны меры государственной поддержки, в части возмещения затрат на проведение клинических испытаний лекарственных средств, маркировки и субсидирование затрат на импорт сырья, не производящихся на территории Республики Казахстан. Для дальнейшего стимулирования производства фармпродукции будут расширены территорий и виды деятельности специальных экономических зон», - добавил министр.

В рамках научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ будет проведен среднесрочный прогноз и анализ по определению перспективных секторов развития фармацевтической и медицинской промышленности. Организовано производство препаратов с использованием лекарственных растений, произрастающих на территории страны и биофабрики для борьбы с болезнями и вредителями растений.

«Для этого предполагается увеличение объемов финансирования научных исследований, в том числе прямое финансирование стратегических исследовании», - подчеркнул Атамкулов.

Вместе с тем к первому кварталу 2021 года МИИР обещает увеличить производственные мощности отечественных предприятий по одноразовым маскам в 2 раза – с 1 до 2 млн штук в сутки, по защитным костюмам в 2 раза – с 500 тыс. до 1 млн штук в месяц, а также к концу текущего года по перчаткам с 330 тыс. до 530 тыс. пар в сутки.