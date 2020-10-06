Он призвал лидеров политических партий успокоить своих сторонников
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Жээнбеков обещает, что ЦИК расследует нарушения и при необходимости аннулирует результаты выборов
Фото Sputnik / Табылды Кадырбеков

Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков записал видеообращение к нации, в котором призвал народ к спокойствию, а оппонентов – к возвращению в правовое поле. Расшифровку обращения опубликовало издание Kloop.kg.

Жээнбеков заявил, что минувшей ночью «некоторые политические силы попытались незаконно захватить государственную власть, используя итоги выборов как повод, нарушили общественный порядок, мирную жизнь горожан, не повиновались правоохранителям, избили медиков и нанесли повреждения зданиям».

«Я приказал силовым органам не открывать огонь и не проливать кровь, чтобы не подвергать опасности жизнь ни одного гражданина. Пока что мы предприняли все возможные меры, чтобы не допустить обострения ситуации», - пообещал президент КР, подчеркнув, что «спокойствие в государстве, стабильность общества ценнее любого депутатского мандата».

Он также сообщил, что предложил Центральной избирательной комиссии «тщательно расследовать нарушения и при необходимости аннулировать результаты выборов».

«Я призываю лидеров политических партий успокоить своих сторонников и увести их с мест скопления. Призываю всех моих соотечественников сохранять мир и не поддаваться призывам провокационных сил. Мир нашей страны и безопасность нашего общества – это самые важные вещи. Я призываю все силы поставить судьбу страны выше политических амбиций и вернуться в правовое поле», - говорится в обращении президента Кыргызстана.

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