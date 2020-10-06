Жээнбеков обещает, что ЦИК расследует нарушения и при необходимости аннулирует результаты выборов

Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков записал видеообращение к нации, в котором призвал народ к спокойствию, а оппонентов – к возвращению в правовое поле. Расшифровку обращения опубликовало издание Kloop.kg .

Жээнбеков заявил, что минувшей ночью «некоторые политические силы попытались незаконно захватить государственную власть, используя итоги выборов как повод, нарушили общественный порядок, мирную жизнь горожан, не повиновались правоохранителям, избили медиков и нанесли повреждения зданиям».

«Я приказал силовым органам не открывать огонь и не проливать кровь, чтобы не подвергать опасности жизнь ни одного гражданина. Пока что мы предприняли все возможные меры, чтобы не допустить обострения ситуации», - пообещал президент КР, подчеркнув, что «спокойствие в государстве, стабильность общества ценнее любого депутатского мандата».

Он также сообщил, что предложил Центральной избирательной комиссии «тщательно расследовать нарушения и при необходимости аннулировать результаты выборов».

«Я призываю лидеров политических партий успокоить своих сторонников и увести их с мест скопления. Призываю всех моих соотечественников сохранять мир и не поддаваться призывам провокационных сил. Мир нашей страны и безопасность нашего общества – это самые важные вещи. Я призываю все силы поставить судьбу страны выше политических амбиций и вернуться в правовое поле», - говорится в обращении президента Кыргызстана.