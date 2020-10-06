Исследование показало неэффективность общественной приемной акимата Алматы

Горожане в основном не обращаются за решением своих проблем в общественную приемную акимата Open Almaty, а в тех случаях, когда обращение проходит через нее, его исполнение замедляется. Об этом сообщили авторы исследования «Чего хотят Алматинцы?» урбанист Алеся Нугаева и социолог-исследователь Айгуль Беймишева во время презентации его результатов на заседании Общественного совета во вторник.

В опросе участвовало 900 жителей четырех районов города: Медуского, Алмалинского, Алатауского и Турксибского.

Как отметила Алеся Нугаева, 31% респондентов никогда не слышали о работе общественной приемной, 41% –слышали, но не обращались туда со своими вопросами.

«Они по старинке относят физически письма или обращаются через соцсети. У нас есть отдельная очень большая структура в городе, ответственная за взаимодействие между жителями и администрацией. И как мы видим со стороны горожан, она не до конца эффективно справляется со своими функциями», – рассказала урбанист.

Со стороны сотрудников акиматов, которые на условиях анонимности были опрошены исследователями, отмечалось «усложнение в цепочке взаимодействия» после появления Open Almaty.

«Если раньше они напрямую могли разделить и понять, кому, в какое управление или отдел стоит отнести запрос горожанина, то сейчас они получают из Open Almaty, по их мнению, скопом письма, даже не относящиеся к их ведомству. Если, допустим, они (сотрудники Open Almaty – V) видят Турксибский район, не важно, касается этот вопрос безопасности или вообще вопрос к МЧС относился, они отправляют все в акимат, и акимат тратит большое количество времени, а значит, и наших с вами налогов, выделяемых на зарплату, чтобы просто разобраться в этой бюрократии», – объяснила Нугаева.

«Такая проблема отмечалась во всех районах, – отметила социолог Айгуль Беймишева. – Все сотрудники, специалисты отмечают, что там работают специалисты какого-то общего профиля, которые не вникают в запросы граждан. Они просто отсылают по месту обращения, хотя, если бы это обращение сразу же направлялось в соответствующее управление, это ускорило бы работу минимум в два раза».

Еще одна проблема, которую высветило исследование, касается донесения информации от администрации жителям.

На вопрос „Получали ли вы в течение последнего месяца информацию о решениях, изменениях в жизни города, о каких-то программах?» 52% респондентов ответили «нет», – сообщила Нугаева. – То есть, те программы, которые запускает администрация: Бюджет участия или работа Open Almaty – 52% горожан просто не осведомлены об их существовании».

Кроме проблем в области коммуникаций исследование также показало, что основной проблемой города жители считают экологию. «Каждый третий опрошенный житель города Алматы полагает, что основная проблема, связанная с проживанием в городе Алматы – это проблема экологии», – указывают в своей презентации исследователи. Жителей также беспокоят вопросы безопасности, в том числе на дорогах. 16% респондентов отдельно выделили социальное напряжение как одну из важных проблем.

Исследование также показало, что 36% опрошенных горожан не хотят обращаться в госорганы за решением проблем, оставляя все на усмотрение администрации. Одним из способов решения этой проблемы исследователи видят создание постоянно работающей площадки, где администрация, жители, НПО и бизнес могли бы регулярно обсуждать актуальные городские проблемы и стратегии.