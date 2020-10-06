Бюро национальной статистики появилось в Казахстане

Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал указ «О некоторых вопросах Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан», которым утверждается положение об агентстве и его структура, сообщается на сайте Акорды.

Согласно документу комитет по статистике министерства национальной экономики преобразован в бюро национальной статистики агентства.

В целом же агентство по стратегическому планированию и реформам непосредственно подчинено и подотчетно президенту. Офис агентства будет расположен на территории ЭКСПО. Ведомство будет главным органом в сферах стратегического планирования, государственной статистической деятельности, проведения реформ и оценки эффективности деятельности государственных органов. В частности, агентство будет вырабатывать предложения по формированию и реализации госполитики в сфере стратегического планирования, участвовать в совершенствовании и модернизации системы госуправления; разрабатывать подходы к осуществлению реформ, направленных на повышение конкурентоспособности страны и благосостояния народа; заниматься развитием государственной статистической деятельности, в том числе через формирование статистической методологии и обеспечение достоверности статистической информации.

Структура агентства будет состоять из департамента стратегического планирования, департамента совершенствования экономической политики, департамента институциональных реформ, департамента социально-административных реформ, департамент административно-правового обеспечения, защиты государственных секретов и информационной безопасности, службы управления персоналом и службы внутреннего аудита.

Председатель агентства несет персональную ответственность за выполнение возложенных на ведомство задач.