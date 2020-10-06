Запрет на экспорт пока не рассматривается
МСХ ожидает 18,5 млн зерна в чистом весе
ФОТО МАРИИ ГОРДЕЕВОЙ

Тамара Вааль, Vласть

На данный момент в Казахстане убрано 99,5% посевных площадей, намолочено 20,1 млн тонн зерна. Это позволяет получить в чистом весе 18,5 млн тонн пшеницы, сообщил во вторник в ходе брифинга в службе центральных коммуникаций министр сельского хозяйства Сапархан Омаров.

«На сегодняшний день убрано 99,5% площадей, намолочено 20,1 млн тонн зерна. По нашим расчетам, в чистом весе объем зерна будет составлять порядка 18,5 млн тонн, и экспортный потенциал из этого объема мы рассчитываем порядка 7-8 млн тонн», - сказал Омаров.

Он также заверил, что учитывая благоприятную ситуацию, Казахстан не рассматривает введения запрета на экспорт.

«Мы не предполагаем вводить ограничения по экспорту пшеницы. Но в то же время я бы хотел обратиться к нашим сельхозтоваропроизводителям и трейдерам, чтобы адекватно подходили к формированию цены на внутреннем рынке. Потому что перегрев цены на внутреннем рынке, во-первых, даст неправильный сигнал рынку, во-вторых, это может привести к подорожаю цены на муку и снижению конкурентоспособности нашего зерна на мировых рынках», - уточнил глава Минсельхоза.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Vласти

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