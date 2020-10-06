ОЗХО подтвердила отравление Навального токсичным веществом

Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) подтвердила наличие токсичного химического вещества в биоматериалах политика Алексея Навального, пишет "Новая газета" со ссылкой на сайт организации.

«Результаты анализа биомедицинских проб, проведенного специально назначенными лабораториями ОЗХО, свидетельствуют о том, что господин Навальный подвергся воздействию токсичного химического вещества, действующего как ингибитор холинэстеразы», — говорится в заявлении организации.

Как уточнили в организации, вещество, обнаруженное в крови и мочи Навального, имеют сходные структурные характеристики с токсичными химическими веществами, которые были включены в запрещенный список. О результатах своих исследований ОЗХО уведомила Германию.

Одновременно с этим британское постпредство при ОЗХО заявило, что найденные экспертами организации токсичные элементы — из группы «Новичок». В отчете технического секретариата ОЗХО слово «Новичок» ни разу не употребляется.