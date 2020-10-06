Парламент Кыргызстана избрал и.о. премьера

Сколько депутатов присутствует на заседании не сообщается. Ранее парламент не мог начать заседание из-за отсутствия кворума.

52-летний Садыр Жапаров был освобожден из колонии этим утром. Он пробыл больше трех лет в заключении по обвинению в захвате заложника - политик вместе с группой сторонников в 2013 году проводил акцию протеста, на которой удерживал главу Иссык-Кульской области. Четыре года он провел за пределами страны, а после возвращения в Кыргызстан в марте 2017 года был арестован, а позднее осужден на 11 лет лишения свободы.

До этого Жапаров был осужден на 1 год 5 месяцев лишения свободы за попытку захвата власти - политик и несколько его соратников перелезли через забор на территорию Белого дома в Бишкеке после акции, на которой они требовали национализации крупного месторождения золота Кумтор.

Жапаров - учитель физкультуры по первому образованию и юрист - по второму. Он занимался бизнесом, пришел в политику в 2005 году, избравшись в парламент страны.