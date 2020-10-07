Почти 4,5 тыс. заразившихся коронавирусом медработников получили компенсации от государства

Государственной фонд социального страхования выплатил компенсации в размере 2 млн тенге 4 494 медицинским работникам, заразившимся коронавирусной инфекцией, и по 10 млн тенге семьям 45 умерших медиков, сообщает в среду пресс-служба министерства труда и социальной защиты.

«По состоянию на 9:00 часов 7 октября государственный фонд социального страхования осуществил назначение и выплату денежных средств по 4 494 заявке на случай заражения COVID-19 или вирусной пневмонией и по 45 заявкам на случай летального исхода заболевания», - говорится в сообщении.

По информации Минтруда, наибольшее количество выплат на случай заражения COVID-19 или вирусной пневмонией произведено медработникам столицы – 905, Алматы – 499, Карагандинской области – 409, Восточно-Казахстанской области – 388, Атырауской области – 336 и Акмолинской области – 329.

Напомним, в соответствии с изменениями, внесенными 22 июля в совместный приказ министра труда и социальной защиты населения и министра здравоохранения «Об утверждении правил осуществления единовременной социальной выплаты работникам организаций здравоохранения, задействованным в противоэпидемических мероприятиях по борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19, в случае их заражения или смерти от указанной инфекции», заболевшим медработникам полагается выплата в размере 2 млн тенге, семьям погибших – 10 млн тенге.