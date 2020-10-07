Низкий уровень развития ветслужбы привел ко вспышке птичьего гриппа в Казахстане, считает Токаев

Президент Касым-Жомарт Токаев высказал претензию министерству сельского хозяйства из-за вспышки птичьего гриппа и, как следствие, уязвимости в продовольственной безопасности страны. По его мнению, которое он озвучил в среду в ходе совещания по подготовке в коронавирусной инфекции, низкий уровень развития ветеринарной службы не позволил своевременно принять меры по предотвращению падежа птиц.

«Вспышка высокопатогенного птичьего гриппа выявила уязвимость продовольственной безопасности. Падеж птиц личных подворий и птицефабрик достиг около полумиллиона голов. Здесь мои претензии адресуются в первую очередь министерству сельского хозяйства», - заявил Токаев.

Наряду с ветеринарными мерами, по его словам, необходимо проработать экономические инструменты по поддержке сельчан, восстановлению поголовья птиц во дворах и на птицефабриках.

Вместе с тем, по мнению Токаева, именно низкий уровень развития ветеринарной службы не позволил своевременно принять меры по предотвращению вспышки птичьего гриппа. Он напомнил, что общий падеж птиц составил более 24 тыс. голов на личных подворьях и более 500 тыс. голов на двух основных птицефабриках.

«Ситуация очень сложная. На нее нужно обратить самое серьезное внимание. При этом ветеринарная служба является частью общей системы биологической безопасности страны. Правительству следует разработать комплекс мер по укреплению ветеринарной службы, ведь помимо вопросов безопасности уровень развития ветеринарной службы напрямую влияет на возможность экспорта сельхозпродукции», - поручил глава государства.

Говоря в целом о продовольственной безопасности страны, Токаев поручил Минсельхозу совместно с министерством торговли и интеграции оперативно решать вопросы экспорта сельхозпродукции.

«Цены на социально значимые продтовары растут – с начала года на 4%. По статданным за январь-сентябрь 2020 года, по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, наибольшее подорожание наблюдается по гречневой крупе, сливочному маслу, баранине, яйцу, говядине. При этом хлеб и молоко подорожали на 8%. Кисломолочные продукты подорожали на 7%. Поэтому акимам регионов важно своевременно сформировать запасы продовольственных товаров в стабилизационные фонды в необходимых объемах, а также использовать иные инструменты сдерживания цен», - сказал президент.