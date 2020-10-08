Еще 266 случаев коронавирусной пневмонии зарегистрировано в Казахстане

По данным Минздрава, за прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 266 случаев коронавирусной пневмонии, 1 случай с летальным исходом, выздоровели 9 человек.

Всего с 1 августа зарегистрировано 34 143 случаев коронавирусной пневмонии, умерли 362 человека, выздоровели – 27 572.

От коронавирусной инфекции за сутки скончались 4 человека, а всего за время пандемии – 1 756. Продолжают получать лечение 3 094 человека, из них в стационарах находятся 1 898 пациентов, состояние 87 человек оценивается как тяжелое, 13 – как крайне тяжелое, 15 пациентов находятся на аппаратах ИВЛ.

Общее число случаев коронавируса и пневмонии в Казахстане составило 142 597.