Общее число случаев превысило 108,5 тысяч
  • 2004
Суточный прирост новых случаев COVID-19 в Казахстане превысил сотню впервые за месяц
Фото Руслана Телегина

По данным Минздрава, за прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 107 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Впервые за месяц суточный прирост новых случаев превысил сотню: за 4 сентября в стране было зарегистрировано 104 новых случая.

Лидером прироста за сутки стала столица – 17 случаев. В Восточно-Казахстанской области – 16 случаев, в Северо-Казахстанской области – 14, в Алматы – 11, в Павлодарской области – 9, в Атырауской области – 8, в Карагандинской области – 6, в Акмолинской и Туркестанской областях – по 4 новых случая, в Западно-Казахстанской, Алматинской, Костанайской, Мангистауской областях и в Шымкенте – по 3 случая, в Жамбылской области – 2, в Актюбинской области – 1.

По-прежнему не регистрируются новые случаи в Кызылординской области.

Всего в стране подтверждено 108 561 случай заражения коронавирусом. Выздоровели 103 758 человек.

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