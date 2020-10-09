Еще один жесткий карантин увеличит уровень безработицы до 6,1% – Минтруда

Ведомство надеется, что локдауна не будет
Тамара Вааль, Vласть
По оценкам министерства труда и социальной защиты населения, в случае введения еще одного локдауна уровень безработицы в Казахстане может вырасти по итогам года до 6,1%. Об этом в пятницу в ходе брифинга в службе центральных коммуникаций заявил глава ведомства Биржан Нурымбетов.
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