Ведомство надеется, что локдауна не будет
Еще один жесткий карантин увеличит уровень безработицы до 6,1% – Минтруда
ФОТО ДАНИЯРА МУСИРОВА

Тамара Вааль, Vласть

По оценкам министерства труда и социальной защиты населения, в случае введения еще одного локдауна уровень безработицы в Казахстане может вырасти по итогам года до 6,1%. Об этом в пятницу в ходе брифинга в службе центральных коммуникаций заявил глава ведомства Биржан Нурымбетов.

«Сегодня по официальной статистике уровень безработицы стал 5% по сравнению с 4,8% в первом квартале. Это 454 тыс. человек. Но официальная статистика еще публикует другую цифру – это люди, которые находятся вне официальной занятости, не уволены, но они сегодня не имеют возможности работать – 526 тыс. В итоге около 1 млн человек находятся вне активной занятости», - сказал Нурымбетов.

Поэтому, подчеркнул он, если в стране будет введен жесткий карантин, граждане, которые находятся вне активной занятости, могут перейти в пул безработных. И тогда по итогам года уровень безработицы может достигнуть 6,1%.

В целом, по оценке Минтруда, в случае еще одного жесткого карантина порядка 4 млн человек сохранят рабочие места, порядка 2,5 млн человек перейдут на дистанционную работу, более 2 млн коснется сокращение рабочего времени и порядка 160 тыс. могут быть уволены.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Vласти

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